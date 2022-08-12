«Известия» сообщили о задержании своих сотрудников в Эстонии
12 августа 202222:22
Сотрудники газеты «Известия» корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев задержаны в Эстонии. Об этом сообщили в самом издании.
По данным газеты, полиция задержала их сотрудников в поезде по маршруту Нарва - Таллин. Их доставили в отделение полиции.
Отмечается, что Солдатова и Тимофеева были в туристической поездке. В чем их обвиняют пока неизвестно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru