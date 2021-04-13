Израильское судно было атаковано около побережья ОАЭ

На судно Hyperion Ray, принадлежащее компании из Израиля Ray Shipping company, было совершено нападение около Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает местный телеканал "Аль-Маядин", ссылаясь на собственные источники.

Оставили без ядер. Востоковед объяснил, кому выгодна диверсия в Иране

По данным канала, нападение было совершено недалеко от побережья эмирата Эль-Фуджайра. Корабль направлялся из порта Ахмади в Кувейте. Пострадавших нет, судно получило незначительные повреждения. Hyperion Ray направиться в ближайший порт, чтобы специалисты могли его осмотреть.

В Израиле уверены, что судно было атаковано иранской ракетой. Обстрел мог произвести иранский беспилотник или же другой корабль. Иран мог сделать это в ответ на теракт на ядерном объекте в иранском городе Натанз, который произошел в воскресенье 11 апреля. СМИ ранее передавали, что в этом инциденте могли участвовать спецслужбы Израиля.

Свободная пресса передает, что в руководстве Израиля данную информацию не комментируют. Однако издание со ссылкой на медиакомпанию "Кан" передает, что система безопасности Израиля получила сведения о нападении.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ТерактСудноИранИзраиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры