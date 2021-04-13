Израильское судно было атаковано около побережья ОАЭ

По данным канала, нападение было совершено недалеко от побережья эмирата Эль-Фуджайра. Корабль направлялся из порта Ахмади в Кувейте. Пострадавших нет, судно получило незначительные повреждения. Hyperion Ray направиться в ближайший порт, чтобы специалисты могли его осмотреть.

В Израиле уверены, что судно было атаковано иранской ракетой. Обстрел мог произвести иранский беспилотник или же другой корабль. Иран мог сделать это в ответ на теракт на ядерном объекте в иранском городе Натанз, который произошел в воскресенье 11 апреля. СМИ ранее передавали, что в этом инциденте могли участвовать спецслужбы Израиля.

Свободная пресса передает, что в руководстве Израиля данную информацию не комментируют. Однако издание со ссылкой на медиакомпанию "Кан" передает, что система безопасности Израиля получила сведения о нападении.

