Израильское судно было атаковано около побережья ОАЭ
На судно Hyperion Ray, принадлежащее компании из Израиля Ray Shipping company, было совершено нападение около Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает местный телеканал "Аль-Маядин", ссылаясь на собственные источники.
По данным канала, нападение было совершено недалеко от побережья эмирата Эль-Фуджайра. Корабль направлялся из порта Ахмади в Кувейте. Пострадавших нет, судно получило незначительные повреждения. Hyperion Ray направиться в ближайший порт, чтобы специалисты могли его осмотреть.
В Израиле уверены, что судно было атаковано иранской ракетой. Обстрел мог произвести иранский беспилотник или же другой корабль. Иран мог сделать это в ответ на теракт на ядерном объекте в иранском городе Натанз, который произошел в воскресенье 11 апреля. СМИ ранее передавали, что в этом инциденте могли участвовать спецслужбы Израиля.
Свободная пресса передает, что в руководстве Израиля данную информацию не комментируют. Однако издание со ссылкой на медиакомпанию "Кан" передает, что система безопасности Израиля получила сведения о нападении.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 173 / сут.
Умерли
104 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+9 611 / сут.
- Легкомоторный самолет разбился под Саратовом
- Канада заявила о первом случае тромбоза после вакцинации AstraZeneca в стране
- Темпы вакцинации в Петербурге планируют увеличить в два раза
- Иран повысит чистоту обогащения урана после аварии на ядерном полигоне
- Путин и Байден обсудили возможность личной встречи
- Индия планирует увеличить импорт вакцин на фоне роста заболеваемости COVID-19
- Оздоровительные лагеря в Крыму откроются 27 мая
- Байден сообщил о выводе войск из Афганистана до 11 сентября
- ФАС завела дело против «Яндекса» из-за нарушений в поисковой выдаче
- Байден предложил Путину провести встречу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru