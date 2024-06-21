Израиль предупредил Армению о последствиях признания Палестины
О серьезных и долгосрочных последствиях предупредил армянское руководство, признавшее накануне Палестину в качестве независимого государства, советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, сообщает РБК.
По его словам, этим Ереван нанес удар по возможному развитию армяно-израильского сотрудничества.
Советник главы израильского правительства также обвинил армянское руководство в пособничестве международному терроризму и радикальному движению ХАМАС. Посол Армении был вызван в МИД еврейского государства, где ему была вручена дипломатическая нота.
Армяно-израильские отношения и без того находились на грани обострения из-за поставок Тель-Авивом оружия Азербайджану.
Ранее Армения признала Государство Палестина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru