Израиль предупредил Армению о последствиях признания Палестины

По его словам, этим Ереван нанес удар по возможному развитию армяно-израильского сотрудничества.

Советник главы израильского правительства также обвинил армянское руководство в пособничестве международному терроризму и радикальному движению ХАМАС. Посол Армении был вызван в МИД еврейского государства, где ему была вручена дипломатическая нота.

Армяно-израильские отношения и без того находились на грани обострения из-за поставок Тель-Авивом оружия Азербайджану.

Ранее Армения признала Государство Палестина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

