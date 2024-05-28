Ирландия официально признала Палестинское государство

Летний сезон проектов «Мой спортивный район» и «Спортивные выходные» стартует 1 июня Движение восстановлено на МКАД в районе сгоревшего авто До 1,2 тысяч пар в Москве заключат брак на летних выездных площадках «Маша и Медведи» и Линда выступят на бесплатном фестивале на ВДНХ Жара в столице может сохраниться до середины июня