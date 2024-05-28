Ирландия официально признала Палестинское государство

Ирландия официально признала Палестинское государство, об этом сообщается в заявлении ирландского МИД, опубликованном на сайте правительства.

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В документе говорится, что решение правительства санкционирует установление полных дипломатических отношений с Палестинским государством.

Ранее об официальном признании Палестины заявили Норвегия и Испания. Азербайджанский политолог Тофик Аббасов в разговоре с НСН отмечал, что вслед за рядом стран Европы, объявивших о признании независимости Палестины, последуют и другие, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: EPA / ТАСС
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