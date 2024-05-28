Ирландия официально признала Палестинское государство
28 мая 202414:46
Ирландия официально признала Палестинское государство, об этом сообщается в заявлении ирландского МИД, опубликованном на сайте правительства.
В документе говорится, что решение правительства санкционирует установление полных дипломатических отношений с Палестинским государством.
Ранее об официальном признании Палестины заявили Норвегия и Испания. Азербайджанский политолог Тофик Аббасов в разговоре с НСН отмечал, что вслед за рядом стран Европы, объявивших о признании независимости Палестины, последуют и другие, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ГИБДД вернули название Госавтоинспекция
- СМИ: Россия и Китай активизировали торговлю в криптовалюте
- Песков объяснил, почему Путин задержался в Ташкенте
- Ирландия официально признала Палестинское государство
- СМИ: Цены на черешню увеличились в пять раз за год
- Санкт-Петербург вошел в топ направлений для отпуска внутри России
- Блогер Блиновская погасила более 140 млн рублей налогов
- Гросси и Лихачев признали невозможным перезапуск Запорожской АЭС
- СМИ: Продюсер Билык вышел из совместного бизнеса с музыкантом Макаревичем
- Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 13% до 305 млрд рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru