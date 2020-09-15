Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений

Израиль, Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) и Бахрейн подписали соглашение о нормализации отношений. Об этом сообщает ТАСС.

Подписи под документом поставили израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и глава МИД Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни. Церемония состоялась в Белом доме США.

Согласно документу, Израиль снимет суверенитет на территории Западного берега реки Иордан. Нетаньяху в ходе церемония заявил, что это позволит закончить арабо-израильский конфликт. Он также поблагодарил Трампа за продвижение мира между арабскими государствами.

Ранее в сентябре стало известно, что Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира – за «усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире». Как сообщал телеканал Fox News, его кандидатуру предложил депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде.

