Израиль нанес авиаудары по Дамаску

Израильские войска нанесли серию ударов по складам оружия в Дамаске и на юге Сирии. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan.

После взрывов над Дамаском поднялись столбы дыма. В городе горят несколько административных зданий, в их числе и здание департамента иммиграции. Огонь бушует в квартале правительственных учреждений.

СМИ: боевики подожгли дворец Асада в Дамаске

«Аль-Джазира» утверждает, что пожар в Дамаске начался из-за израильского авиаудара по складу боеприпасов, расположенному возле аэропорта Меззех. По сведениям Reuters, целью Израиля стали также штаб-квартира таможни и военной-разведки.

Сирийские повстанцы вошли в Дамаск 8 декабря. Башар Асад, как рассказали в МИД РФ, покинул страну, он оставил пост президента, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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