Израиль нанес авиаудары по Дамаску

Израильские войска нанесли серию ударов по складам оружия в Дамаске и на юге Сирии. Об этом сообщает телерадиокомпания Kan.

После взрывов над Дамаском поднялись столбы дыма. В городе горят несколько административных зданий, в их числе и здание департамента иммиграции. Огонь бушует в квартале правительственных учреждений.