Израиль начал операцию «Рассвет» в секторе Газа

Отмечается, что операция направлена против джихадистов.

С начала операции погибли не менее 7 человек. В частности, группировка «Исламский джихад» подтвердила гибель одного из своих командиров.

Минобороны Израиля намерено призвать до 25 тысяч резервистов для оперативных целей.

