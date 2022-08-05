Израиль начал операцию «Рассвет» в секторе Газа

Армия Израиля в пятницу начала операцию «Рассвет» в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что операция направлена против джихадистов.

С начала операции погибли не менее 7 человек. В частности, группировка «Исламский джихад» подтвердила гибель одного из своих командиров.

Минобороны Израиля намерено призвать до 25 тысяч резервистов для оперативных целей.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраиль
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