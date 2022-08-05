Израиль начал операцию «Рассвет» в секторе Газа
5 августа 202220:59
Армия Израиля в пятницу начала операцию «Рассвет» в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что операция направлена против джихадистов.
С начала операции погибли не менее 7 человек. В частности, группировка «Исламский джихад» подтвердила гибель одного из своих командиров.
Минобороны Израиля намерено призвать до 25 тысяч резервистов для оперативных целей.
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5 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru