Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году

Правительство Израиля рассматривает возможность нанесения массированного удара по ядерным объектам Ирана в 2025 году. К такому выводу пришли разведслужбы США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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При этом, по данным издания, израильская сторона намерена привлечь к операции и США. В Тель-Авиве полагают, что сейчас Исламская республика находится в ослабленном состоянии, и израильтяне намерены убедить администрацию Дональда Трампа использовать этот шанс. К тому же, Трамп 4 февраля подписал исполнительный указ, восстанавливающий режим максимального давления на Иран.

Ранее Иран потребовал исключить Израиль из Генассамблеи ООН, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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