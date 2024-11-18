Нетаньяху подтвердил удар по компоненту ядерной программы Ирана в октябре

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ходе атаки на Иран в октябре этого года был нанесен удар по «определенному компоненту» ядерной программы страны. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Кнессета (парламента) страны.

Он отметил, что это не является секретом, однако не раскрыл точную информацию о цели удара.

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По словам Нетаньяху, угрозу, которую представляет Иран, обладая ядерным оружием, нельзя недооценивать.

Премьер подчеркнул, что это представляет собой «гигантскую угрозу» для существования Израиля и для возможных мирных отношений с соседними странами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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