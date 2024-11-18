Нетаньяху подтвердил удар по компоненту ядерной программы Ирана в октябре
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ходе атаки на Иран в октябре этого года был нанесен удар по «определенному компоненту» ядерной программы страны. Об этом он заявил в ходе выступления на заседании Кнессета (парламента) страны.
Он отметил, что это не является секретом, однако не раскрыл точную информацию о цели удара.
По словам Нетаньяху, угрозу, которую представляет Иран, обладая ядерным оружием, нельзя недооценивать.
Премьер подчеркнул, что это представляет собой «гигантскую угрозу» для существования Израиля и для возможных мирных отношений с соседними странами, передает «Радиоточка НСН».
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