Израиль и ХАМАС могли достичь серьезного прогресса по перемирию

Соглашение может быть заключено в течение ближайших недель. По словам источника Ynet, если Нетаньяху предложит принять такую сделку, в правительстве его поддержит большинство.



Переговоры по освобождению заложников, которых ХАМАС захватил в Израиле, тянутся с осени 2023 года. В ноябре 2024 года от посредничества между сторонами отказался Катар, переговоры несколько раз заходили в тупик, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

