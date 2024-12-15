Израиль и ХАМАС могли достичь серьезного прогресса по перемирию

Руководство Израиля сумело достичь серьезного прогресса в переговорах по заложникам с ХАМАС. Эту информацию предоставил изданию Ynet высокопоставленный израильский чиновник.

По его словам, главы «Моссад» и «Шин Бет» сообщили кабинету министров, что ХАМАС готов пойти на сделку с условиями, которые раньше не обсуждались.

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Соглашение может быть заключено в течение ближайших недель. По словам источника Ynet, если Нетаньяху предложит принять такую сделку, в правительстве его поддержит большинство.

Переговоры по освобождению заложников, которых ХАМАС захватил в Израиле, тянутся с осени 2023 года. В ноябре 2024 года от посредничества между сторонами отказался Катар, переговоры несколько раз заходили в тупик, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗаложникиХамасИзраильНетаньяху

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