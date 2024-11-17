Израиль авиаударом ликвидировал пресс-секретаря «Хезболлы»

Радикал Мохаммад Афиф, отвечавший за связи военизированной ливанской группировки «Хезболла» со СМИ, убит в результате авиаудар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту. Эту информацию предоставили Reuters источники в спецслужбах Ливана.



По словам собеседников агентства, ЦАХАЛ нанесла удар по зданию в центре Бейрута, расположенном в районе Рас-аль-Наба. При этом чаще всего израильские войска атаковали пригород ливанской столицы, район Дахия, где много лет базируется штаб «Хезболлы».