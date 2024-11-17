Израиль авиаударом ликвидировал пресс-секретаря «Хезболлы»

Радикал Мохаммад Афиф, отвечавший за связи военизированной ливанской группировки «Хезболла» со СМИ, убит в результате авиаудар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту. Эту информацию предоставили Reuters источники в спецслужбах Ливана.

По словам собеседников агентства, ЦАХАЛ нанесла удар по зданию в центре Бейрута, расположенном в районе Рас-аль-Наба. При этом чаще всего израильские войска атаковали пригород ливанской столицы, район Дахия, где много лет базируется штаб «Хезболлы».

Армия Израиля ударила по командным центрам «Хезболлы» в Ливане

Источники в ливанских спецслужбах утверждают, что в Рас-аль-Наба переместились многие жители Дахии — после того, как ЦАХАЛ начал наносить регулярные удары по связанным с «Хезболлой» целям в Бейруте. Утверждается, что никаких предупреждений перед атакой не было, не проводилась и эвакуация мирных жителей.

Мохаммад Афиф долгие годы выступал советником по связям с прессой Хасана Насраллы, который более 30 лет возглавлял «Хезболлу». Он также выполнял функции пресс-секретаря военизированной группировки. Сам Насралла был убит 27 сентября в результате еще одного удара ЦАХАЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Бейрут ЛиванИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры