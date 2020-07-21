В Сирии заявили об отражении ракетной атаки на Дамаск
Сирийские ситемы противовоздушной обороны отразили атаку в небе над Дамаском. Об этом сообщило сирийское государственное агентство САНА, пишет РБК.
Отмечается, что атака произошло около 22 вечера (совпадает с мск). Ракеты летели со стороны Израиля. Большинство ракет были поражены в воздухе.
Накануне сообщалось, что у побережья Сирии вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус совершил разведывательный полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
777 тыс.+5 940 / сут.
Умерли
12 427+85 / сут.
Выздоровели
554 тыс.+3 258 / сут.
- В NYT Германию назвали страной-победителем в постпандемическом мире
- В Москве умерли еще 17 пациентов с коронавирусом
- Число смертей от коронавируса в мире превысило 600 тысяч
- Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на YouTube-канале «Евровидения»
- РФ и Узбекистан могут создать совместный лоукостер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru