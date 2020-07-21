В Сирии заявили об отражении ракетной атаки на Дамаск

Сирийские ситемы противовоздушной обороны отразили атаку в небе над Дамаском. Об этом сообщило сирийское государственное агентство САНА, пишет РБК.

Отмечается, что атака произошло около 22 вечера (совпадает с мск). Ракеты летели со стороны Израиля. Большинство ракет были поражены в воздухе.

Накануне сообщалось, что у побережья Сирии вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус совершил разведывательный полет патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.




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ТЕГИ:ДамаскСирия
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