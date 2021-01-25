Избранный президент Киргизии намерен посетить Россию

Избранный президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что собирается нанести свой первый зарубежный визит в Россию. Об этом пишет киргизское агентство K-News.

Дата планируемого визита остается неизвестной.

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Досрочные выборы прошли в Киргизии 10 января после отставки предыдущего главы государства Сооронбая Жээнбекова на волне массовых протестов из-за непризнания результатов выборов в парламент. По официальным данным, в парламентских выборах победил исполняющий обязанности премьер-министр Садыр Жапаров.



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ФОТО: РИА Новости
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