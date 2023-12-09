Избранный президент Гватемалы заявил о попытке госпереворота
Действия генеральной прокуратуры Гватемалы по отмене итогов всеобщих выборов — продолжающаяся попытка государственного переворота. Об этом заявил избранный президент республики Бернардо Аревало, передает РИА Новости.
Ранее генпрокуратура назвала выборы недействительными из-за возможных административных нарушений Высшего избирательного суда. Ведомство призвало аннулировать итоги выборов президента, депутатов, мэров и депутатов парламента, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Хотя роман, который представили нам прокуроры, вызывает усмешки своими нелепыми аргументами, попытка ... переворота реальна, и она подвела нас к решающему моменту», — указал Аревало во время пресс-конференции.
Как отметила глава Высшего избирательного суда Бланка Альфаро, новые выборы в Гватемале проводиться не будут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru