Избранный президент Гватемалы заявил о попытке госпереворота

Действия генеральной прокуратуры Гватемалы по отмене итогов всеобщих выборов — продолжающаяся попытка государственного переворота. Об этом заявил избранный президент республики Бернардо Аревало, передает РИА Новости.

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Ранее генпрокуратура назвала выборы недействительными из-за возможных административных нарушений Высшего избирательного суда. Ведомство призвало аннулировать итоги выборов президента, депутатов, мэров и депутатов парламента, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Хотя роман, который представили нам прокуроры, вызывает усмешки своими нелепыми аргументами, попытка ... переворота реальна, и она подвела нас к решающему моменту», — указал Аревало во время пресс-конференции.

Как отметила глава Высшего избирательного суда Бланка Альфаро, новые выборы в Гватемале проводиться не будут.

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ФОТО: НСН
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