Избирком проверил все обращения кандидатов в депутаты Мосгордумы

Мосгоризбирком рассматривает все обращения и заявления кандидатов и избирателей без исключения. С таким заявлением выступили в Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

В частности, отмечается, что в соцсетях кандидата Любови Соболь распространена информация о признании недействительными подписей таких известных людей как журналист Илья Азар и актер Михаил Ширвиндт. В пресс-релизе Московской городской избирательной комиссии отмечается, что эта информация не нашла подтверждения, а подписи указанных лиц признаны комиссией достоверными. Кроме того, подчёркивается, что по данным Мосгоризбиркома, недействительной признана подпись одного избирателя – В.Шейниса – в поддержку кандидата Елены Русаковой.

Необходимо напомнить, что избирательные комиссии всегда трактуют все сомнения в подписях пользу кандидата. В итоговые протоколы, выданные кандидатам на руки, вошли лишь те безусловные нарушения, которые не могут быть проигнорированы или устранены.

Ранее НСН писала, что в листах подписавшихся за кандидатов в Мосгордуму были найдены «мертвые души». Об этом стало известно после выхода нового расследования НТВ, которое накануне вечером показали в эфире телеканала.

По информации Мосизбиркома, в числе прибегнувших к такому способу кандидатов – Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и Иван Жданов. Между тем, как отмечает НТВ, они с этим утверждением категорически не согласны и попытались оспорить решение о недопущении их на выборы.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва намечены на 8 сентября.

