Генштаб Ирана исключил версию гибели президента Раиси из-за диверсии
29 мая 202419:34
Крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошло не по причине диверсии. Об этом написано в отчете Генерального штаба вооруженных сил Ирана, сообщил телеканал IRIB.
Как отмечается, к такому выводу пришла группа следователей после изучения обломков вертолета.
Наиболее вероятной причиной называется столкновение со склоном возвышенности из-за плохой видимости.
Ранее в Иране заявили, что вертолет Раиси загорелся после столкновения с возвышенностью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru