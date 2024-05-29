Генштаб Ирана исключил версию гибели президента Раиси из-за диверсии

Крушение вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси произошло не по причине диверсии. Об этом написано в отчете Генерального штаба вооруженных сил Ирана, сообщил телеканал IRIB.

СМИ: Гибель Раиси может быть связана с борьбой за власть в Иране

Как отмечается, к такому выводу пришла группа следователей после изучения обломков вертолета.

Наиболее вероятной причиной называется столкновение со склоном возвышенности из-за плохой видимости.

Ранее в Иране заявили, что вертолет Раиси загорелся после столкновения с возвышенностью, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПрезидентВертолетКрушениеИран

Горячие новости

Все новости

партнеры