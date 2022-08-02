Лавров посетит Мьянму и Камбоджу с рабочими визитами
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вылетел в Азию. В Мьянме 3 августа он в частности встретится с главой МИДа страны Вунна Маун Лвином, а после прибудет в Камбоджу, где примет участие в совещании глав МИДов в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума по безопасности.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захаров в своем Telegram-канале. Дипломат также отметила, что Лавров своим визитом «везет не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество».
По ее словам, на переговорах будет обсуждаться комплекс российско-мьянманских связей, в том числе политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны и безопасности, гуманитарные контакты.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сегодня прибыла в Тайвань вопреки предупреждениям Китая. МИД страны уже заявил о решительном протесте в связи с ее прилетом, назвав визит «крупной политической провокацией».
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