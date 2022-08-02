Лавров посетит Мьянму и Камбоджу с рабочими визитами

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вылетел в Азию. В Мьянме 3 августа он в частности встретится с главой МИДа страны Вунна Маун Лвином, а после прибудет в Камбоджу, где примет участие в совещании глав МИДов в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита и регионального форума по безопасности.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захаров в своем Telegram-канале. Дипломат также отметила, что Лавров своим визитом «везет не провокацию, как Пелоси, а сотрудничество».