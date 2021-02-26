«Из ряда вон». Экс-замгенсека ООН о возвращении россиян на дрезине из КНДР

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе назвал «Радиоточке НСН» такое возвращение дипломатов из ряда вон выходящим событием.

«В моей практике таких случаев не было, это что-то уникальное. Люди обычно покупают билет на самолет, пароход, а на дрезине – это в силу сложных сложившихся обстоятельств. В КНДР не работает железная дорога, а молодым дипломатам просто захотелось домой, скорее всего. У нас общая сухопутная граница с КНДР, поэтому они решили так добраться. Это никакой не побег, иначе их бы арестовали, не выпустили из страны. А они просто ехали домой с чемоданами, коробками. Никакой политики тут нет. Не думаю, что это как-то скажется на отношениях между странами», - отметил он.

На российской стороне дипломатов встретили сотрудники МИД во Владивостоке, которые увезли путешественников на автобусе в местный аэропорт, откуда они вылетели в Москву.

