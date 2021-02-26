«Из ряда вон». Экс-замгенсека ООН о возвращении россиян на дрезине из КНДР
Советский и российский дипломат рассказал телеграм-каналу «Радиоточка НСН», как инцидент с россиянами повлияет на отношения с КНДР.
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей вернулись вчера в Россию на самодельной дрезине. Им пришлось добираться таким необычным способом из-за того, что авиасообщение, а также железнодорожные перевозки между двумя странами из-за пандемии были прекращены. Перед тем, как пересесть на дрезину на приграничной территории, россияне проехали 32 часа на поезде, затем два часа добирались на автобусе до границы. Толкать дрезину на протяжении пути длиной около километра вынужден был третий секретарь посольства Владислав Сорокин.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе назвал «Радиоточке НСН» такое возвращение дипломатов из ряда вон выходящим событием.
«В моей практике таких случаев не было, это что-то уникальное. Люди обычно покупают билет на самолет, пароход, а на дрезине – это в силу сложных сложившихся обстоятельств. В КНДР не работает железная дорога, а молодым дипломатам просто захотелось домой, скорее всего. У нас общая сухопутная граница с КНДР, поэтому они решили так добраться. Это никакой не побег, иначе их бы арестовали, не выпустили из страны. А они просто ехали домой с чемоданами, коробками. Никакой политики тут нет. Не думаю, что это как-то скажется на отношениях между странами», - отметил он.
На российской стороне дипломатов встретили сотрудники МИД во Владивостоке, которые увезли путешественников на автобусе в местный аэропорт, откуда они вылетели в Москву.
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