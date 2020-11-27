СМИ: в КНДР казнили нарушителя мер по борьбе с коронавирусом
Власти КНДР казнили ключевого кадрового работника таможни, который нарушил установленные в стране анти-ковидные меры, сообщает южнокорейское издание NewDaily со ссылкой на депутатов из Южной Кореи.
По данным источников, о смертном приговоре стало известно южнокорейскому Национальному агентству разведки (NIS), в докладе которого говорится, что сотрудник таможни, работавший в пограничном с Китаем городе Синыйджу, в условиях пандемии коронавируса, нарушил запрет на ввоз товаров из-за границы.
По информации южнокорейской разведки, из-за ввоза иностранных товаров в КНДР незамедлительно объявляется локдаун, который отрицательно сказывается на экономике. Так, в ноябре были заблокированы порт Хесан и Нампхо, город Раджин, а также дорога на въезде в Пхеньян.
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