Из России оружие, из Европы деньги. Армянский политолог о внешней политике Еревана

В 2020 году Армения может получить от Евросоюза 150 миллионов евро. С таким объявлением выступил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян. Он отметил, что такие объемы помощи со стороны Евросоюза являются беспрецедентными. Григорян указывает, что выделение Армении этих средств стало следствием происходящих в стране изменений и развития демократии. При этом секретарь Совбеза признался, что окончательные договоренности по этому поводу достигнуты пока не были. По словам Григоряна, в настоящий момент стороны ведут соответствующие переговоры. «Я убежден, что мы достигнем этого», — отметил он.

Глава Центра политических и правовых исследований в Ереване Джонни Меликян в эфире НСН заявил, что деньги из ЕС не повлияют на отношения Армении с Россией.

«Ереван уже получал финансовую поддержку со стороны Евросоюза на реализацию различных реформ. Увеличение бюджета связано с тем, что у нас подписано соглашение, которое на данный момент находится в процессе ратификации. Поэтому с одной стороны, вектор сотрудничества с ЕС остается, но это никаким образом не преуменьшает стратегические отношения Армении с РФ, партнерство, участие в различных интеграционных объединениях. Это параллельное направление внешней политики, которое имеет определенное финансирование, которое пойдет на борьбу с коррупцией, административную реформу и так далее. Никаких противоречий я не вижу. И недавняя поставка вооружения из России показывает, что во взаимоотношениях Еревана и Москвы все гораздо лучше, чем предполагают некоторые скептики» - добавил он.