Итальянский военный, шпионивший в пользу РФ, сделал около 200 фото документов
Капитан второго ранга ВМС Италии Вальтер Биот, подозреваемый в сотрудничестве с российской разведке, сфотографировал почти 200 секретных документов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местное издание Il Messaggero.
Служба безопасности Италии установила в Генштабе ВС Италии скрытую камеру, благодаря которой стало известно, что в своем кабинете Биот сделал 18, 23 и 25 марта фотографии документов, находившихся под грифом "секретно". По данным газеты, капитан успел сделать более 180 снимков.
Неизвестно, сколько фотографий было сделано до начала слежки. Следователи выяснили, что Биот пытался передать ГРУ девять документов и 47 фотографий военного оборудования, принадлежащего НАТО. В настоящий момент военный находится под стражей.
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