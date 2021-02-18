Итальянский сенат выразил доверие новому правительству Марио Драги

Поддержку новому кабинету министров оказали 262 члена верхней палаты парламента страны, против - 40 парламентариев, еще двое воздержались. Таким образом, Драги заручился подавляющей поддержкой сената, значительно превысив минимальный порог абсолютного большинства в 161 голос.

18 февраля такая же процедура пройдет в палате депутатов.

Ранее Драги высказался за укрепление диалога с Россией.

Как сказал глава кабмина на заседании итальянского сената, Италия намерена укреплять механизмы диалога с Россией и отметил свою озабоченность ущемлением прав человека в ней.

