Итальянский сенат выразил доверие новому правительству Марио Драги

Сенат Италии выразил доверие новому правительству во главе с Марио Драги, сообщает РИА Новости.

Новый Совет министров на основе широкой коалиции, в которую вошли большинство парламентских партий, был сформирован экс-главой ЕЦБ на прошлой неделе.

Бывший глава Европейского ЦБ Драги сформировал кабмин Италии

Поддержку новому кабинету министров оказали 262 члена верхней палаты парламента страны, против - 40 парламентариев, еще двое воздержались. Таким образом, Драги заручился подавляющей поддержкой сената, значительно превысив минимальный порог абсолютного большинства в 161 голос.

18 февраля такая же процедура пройдет в палате депутатов.

Ранее Драги высказался за укрепление диалога с Россией.

Как сказал глава кабмина на заседании итальянского сената, Италия намерена укреплять механизмы диалога с Россией и отметил свою озабоченность ущемлением прав человека в ней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаИталия
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