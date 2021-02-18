Итальянский сенат выразил доверие новому правительству Марио Драги
Сенат Италии выразил доверие новому правительству во главе с Марио Драги, сообщает РИА Новости.
Новый Совет министров на основе широкой коалиции, в которую вошли большинство парламентских партий, был сформирован экс-главой ЕЦБ на прошлой неделе.
Поддержку новому кабинету министров оказали 262 члена верхней палаты парламента страны, против - 40 парламентариев, еще двое воздержались. Таким образом, Драги заручился подавляющей поддержкой сената, значительно превысив минимальный порог абсолютного большинства в 161 голос.
18 февраля такая же процедура пройдет в палате депутатов.
Ранее Драги высказался за укрепление диалога с Россией.
Как сказал глава кабмина на заседании итальянского сената, Италия намерена укреплять механизмы диалога с Россией и отметил свою озабоченность ущемлением прав человека в ней.
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