Бывший глава Европейского ЦБ Драги сформировал кабмин Италии

Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги сформировал новый кабмин Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря канцелярии президента Уго Дзампетти.

Генсек президентской канцелярии в эфире телеканала Rai напомнил, что Маттарелла 3 февраля передал Драги поручение сформировать правительство и возглавить его. По данным Дзампетти, президент подписал предложенный список министров.

Из всего кабинета на своих постах остались глава МИД Луиджи Ди Майо и глава МВД Лучана Ламорджезе. Главой Минобороны останется Лоренцо Гуэрини, сохранили свои должности глава Минздрава Роберто Сперанца и министр культуры Дарио Франческини.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле 26 января. Его решение вызвало в стране правительственный кризис и необходимость создавать новый кабинет министров.



