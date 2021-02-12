Бывший глава Европейского ЦБ Драги сформировал кабмин Италии
Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги сформировал новый кабмин Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря канцелярии президента Уго Дзампетти.
Генсек президентской канцелярии в эфире телеканала Rai напомнил, что Маттарелла 3 февраля передал Драги поручение сформировать правительство и возглавить его. По данным Дзампетти, президент подписал предложенный список министров.
Из всего кабинета на своих постах остались глава МИД Луиджи Ди Майо и глава МВД Лучана Ламорджезе. Главой Минобороны останется Лоренцо Гуэрини, сохранили свои должности глава Минздрава Роберто Сперанца и министр культуры Дарио Франческини.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке президенту Серджо Маттарелле 26 января. Его решение вызвало в стране правительственный кризис и необходимость создавать новый кабинет министров.
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