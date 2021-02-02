Итальянский парламент не смог создать большинство
Председатель палаты депутатов (нижняя палата парламента) Италии Роберто Фико заявил, что парламентарии показали невозможность создания большинства для поддержки нового правительства страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее президент Италии Серджо Маттарелла поручил Фико провести совещания для выхода из правительственного кризиса. Президент был намерен узнать, есть ли возможность формирования правительства на основе предыдущей правящей коалиции.
Фико заявил, что причиной стали разногласия между депутатами, из-за которых, по словам Фуко нет "готовности к созданию нового большинства". 26 января премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, в стране начался политический кризис.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 643 / сут.
Умерли
74 158+539 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+22 372 / сут.
- Захарова заявила об участии шведского дипломата в акции протеста в РФ
- Главу «Альянса учителей» арестовали на 7 суток за призывы к протестам
- Instagram ввел функцию «недавно удаленное» для восстановления публикаций
- В Москве четыре станции метро закрыты по требованию полиции
- Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге перекрыта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru