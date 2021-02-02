Итальянский парламент не смог создать большинство

Председатель палаты депутатов (нижняя палата парламента) Италии Роберто Фико заявил, что парламентарии показали невозможность создания большинства для поддержки нового правительства страны. Об этом сообщает РИА Новости.



Ранее президент Италии Серджо Маттарелла поручил Фико провести совещания для выхода из правительственного кризиса. Президент был намерен узнать, есть ли возможность формирования правительства на основе предыдущей правящей коалиции.

Фико заявил, что причиной стали разногласия между депутатами, из-за которых, по словам Фуко нет "готовности к созданию нового большинства". 26 января премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку, в стране начался политический кризис.

