СМИ: Премьер-министр Италии подал в отставку
Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подал в отставку, сообщает телеканал Rainews24.
По данным пресс-службы кабмина Италии, на заседании Совета министров Конте сообщил о своём намерении обратиться к президенту республики Серджио Маттарелле с просьбой об отставке.
Ранее правительство премьер-министра Конте столкнулось с политическим кризисом, сообщает Газета.ру. Правящую коалицию с «Движением Пять звезд» и Демократической партией покинула небольшая партия «Живая Италия», которая несогласна с предложенным планом восстановления экономики страны после пандемии коронавируса.
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