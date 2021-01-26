СМИ: Премьер-министр Италии подал в отставку

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подал в отставку, сообщает телеканал Rainews24.

По данным пресс-службы кабмина Италии, на заседании Совета министров Конте сообщил о своём намерении обратиться к президенту республики Серджио Маттарелле с просьбой об отставке.

Ранее правительство премьер-министра Конте столкнулось с политическим кризисом, сообщает Газета.ру. Правящую коалицию с «Движением Пять звезд» и Демократической партией покинула небольшая партия «Живая Италия», которая несогласна с предложенным планом восстановления экономики страны после пандемии коронавируса.

