CNN: США и союзники обсуждают потенциальные условия мира на Украине

Среди условий, по данным источников, рассматривается приверженность Украины нейтралитету в отношении НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности и переговоры между Украиной и Россией о будущем Крыма и Донбасса.



Отмечается, что Украина не участвует непосредственно в этих обсуждениях, несмотря на приверженность США «ничего об Украине без Украины». Американские и украинские чиновники заявили, что США не давят на Украину, чтобы она взяла на себя обязательства по определенному плану.

Тем не менее, американские и западные чиновники отмечают рост обеспокоенности тем, что если русские и украинцы не вернутся к столу переговоров, война затянется потенциально на годы.

