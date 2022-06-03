CNN: США и союзники обсуждают потенциальные условия мира на Украине
Официальные лица США в последние недели регулярно встречаются со своими британскими и европейскими коллегами, чтобы обсудить потенциальные условия прекращения военных действий на территории Украины путем переговоров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с переговорами.
Среди условий, по данным источников, рассматривается приверженность Украины нейтралитету в отношении НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности и переговоры между Украиной и Россией о будущем Крыма и Донбасса.
Отмечается, что Украина не участвует непосредственно в этих обсуждениях, несмотря на приверженность США «ничего об Украине без Украины». Американские и украинские чиновники заявили, что США не давят на Украину, чтобы она взяла на себя обязательства по определенному плану.
Тем не менее, американские и западные чиновники отмечают рост обеспокоенности тем, что если русские и украинцы не вернутся к столу переговоров, война затянется потенциально на годы.
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