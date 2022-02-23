Италия рассматривает возможность поддержки ВСУ

Власти Италии рассматривают меры по поддержке Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Евросоюз официально принял антироссийские санкции за признание суверенитета ДНР и ЛНР

Глава МИД объяснил, что Италия изучает возможность предоставления Украине нелетальных средств, «например, проведения разминирования».

Также, по словам Луиджи Ди Майо, Италия продолжает поддерживать гуманитарную деятельность по оказанию помощи мирным жителям Донбасса, отправляя взносы международным организациям.

Ранее Евросоюз официально принял санкции против России из-за признания независимости ЛНР и ДНР. Рестрикции коснулись банковской сферы и депутатов Госдумы, которые голосовали за признание суверенитета республик Донбасса.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:ВСУИталия
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