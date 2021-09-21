На пшеничном поле в Италии появился портрет Достоевского
Портрет российского писателя Федора Достоевского появился на пшеничном поле в Италии.
Образ писателя на поле создал при помощи трактора итальянский художник. Портрет занял около 25 тысяч квадратных метров.
Сверху художник сделал надпись на английском «The beauty will save us» (Красота спасет мир), что является фразой Ипполита одного из известных романов писателя «Идиот». А внизу кириллицей вывел фамилию Достоевского.
В текущем году в ноябре исполнится 200 лет со дня рождения великого писателя.
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