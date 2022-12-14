Италия направит на помощь населению Украины €10 млн

Рим направит Киеву €10 млн на помощь населению. Об этом заявил глава МИД Италии Антонио Таяни, выступая в сенате, сообщает La Repubblica.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что правительство Италии уже направило на Украину более 50 т электрооборудования.

Глава Минобороны Италии: Рим пока не будет поставлять оружие Украине

Накануне Таяни заявил, что Украина может рассчитывать на итальянскую помощь в вопросе восстановления стратегической инфраструктуры, больниц, а также предоставления медицинской помощи.

Ранее стало известно, что Италия продолжит поставлять вооружение Украине в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: esteri.it
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