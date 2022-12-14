Италия направит на помощь населению Украины €10 млн

Накануне Таяни заявил, что Украина может рассчитывать на итальянскую помощь в вопросе восстановления стратегической инфраструктуры, больниц, а также предоставления медицинской помощи.

Ранее стало известно, что Италия продолжит поставлять вооружение Украине в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

