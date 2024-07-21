Истребители РФ не допустили нарушения госграницы парой В-52Н ВВС США

Над акваторией Баренцева моря в воздух были подняты российские истребители МиГ-29 и МиГ-31 с целью недопущения нарушения государственной границы американскими бомбардировщиками В-52Н. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к российской границе групповую воздушную цель из двух самолетов ВВС США. В итоге американские бомбардировщики выполнили разворот от границы, а российские авиа судна были возвращены на аэродромы базирования.

Минобороны получило модернизированные истребители МиГ-31

В Минобороны подчеркнули, что полет российских истребителей был выполнен в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности.

Ранее российский МиГ-31 остановил норвежский самолет возле границы России, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скриншот с видео//Fighterbomber
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