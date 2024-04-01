Историческое поражение партии Эрдогана грозит Турции досрочными выборами

«Это самое серьезное поражение для Эрдогана с начала его политической карьеры. Впервые по всей стране Республиканская народная партия получила больше голосов, чем партия Эрдогана. Это обусловлено, во-первых, экономической ситуацией. Во-вторых, за последние годы в обществе появилось ощущение того, что Турция уходит от секуляризма, страна становится более религиозной при правительстве Эрдогана. Третий момент – Эрдоган своими последними действиями и высказываниями в отношении курдов окончательно потерял голоса этих представителей. Эти три фактора стали определяющими», - объяснил он.

По словам политолога, партию Эрдогана и его коалицию ждут внутренние потрясения, при этом России подобный сценарий выгоден с геополитической точки зрения.

«Это очень серьезная проблема для Эрдогана, он впервые почувствовал, что у него нет такой поддержки, как раньше. Это может повлиять на его коалицию с националистами. Она гарантировала ему всегда победу, а теперь этот союз не срабатывает. Это чревато потрясениями внутри коалиции и внутри партии Эрдогана. Есть очень важная сторона для России, ведь был проект второго Босфора, который уже не может быть реализован. Это хорошо для России с точки зрения геополитических интересов», - рассказал он.

Дюрре подчеркнул, что триумф оппозиции на местных выборах может повлиять на исход президентских, но об этом слишком рано говорить.

«Однозначно говорить о следующих президентских выборах в Турции нельзя, до этого еще четыре года. Конечно, могут быть досрочные выборы после таких результатов, но об этом тоже пока рано говорить. За это время может многое измениться. Сегодня шансы у оппозиции велики, но Эрдоган через четыре года сам не захочет баллотироваться и не сможет по закону стать кандидатом. Он не уйдет добровольно раньше срока, но в случае досрочных выборов он сможет баллотироваться. Ситуация непростая, это тонкий момент. Все-таки Эрдоган сегодня по-прежнему самый популярный политик, другое дело – его партия. Народ его любит, это показали общие выборы. Но любовь любовью, а люди недовольны», - подытожил собеседник НСН.

В мае 2023 года Эрдоган победил на выборах президента Турции с результатом 52,13% голосов, напоминает «Радиоточка НСН».

