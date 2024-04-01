Эрдоган признал поражение своей партии на местных выборах
Правящая турецкая Партия справедливости и развития не смогла добиться желаемых результатов на муниципальных выборах в республике, прошедших 31 марта. Об этом заявил возглавляющий объединение президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.
Как отметил политик, после победы на всеобщих и президентских выборах в мае прошлого года партия не смогла получить «тот результат, которого хотела и на который надеялась».
«Итоги будут проанализированы, мы сделаем это самокритично и объективно... Мы не будем игнорировать решение нашей нации, не будем действовать против ее воли и ставить ее под сомнение», — заявил Эрдоган.
Турецкий президент назвал выборы достойными демократии и отметил, что в ближайшие четыре-пять лет ПСР и власти в большей степени сосредоточатся на «насущных проблемах» республики, в том числе на решении экономических проблем и восстановлении регионов после землетрясения.
По данным турецкого телеканала TRT, после обработки 91,34% протоколов ПСР набрала на муниципальных выборах 35,75% голосов. При этом за оппозиционную Народно-республиканскую партию проголосовали 37,35% избирателей, она обошла правящее политическое объединение впервые за 20 лет, отмечает телеканал «360».
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