Эрдоган признал поражение своей партии на местных выборах

Как отметил политик, после победы на всеобщих и президентских выборах в мае прошлого года партия не смогла получить «тот результат, которого хотела и на который надеялась».

«Итоги будут проанализированы, мы сделаем это самокритично и объективно... Мы не будем игнорировать решение нашей нации, не будем действовать против ее воли и ставить ее под сомнение», — заявил Эрдоган.

Турецкий президент назвал выборы достойными демократии и отметил, что в ближайшие четыре-пять лет ПСР и власти в большей степени сосредоточатся на «насущных проблемах» республики, в том числе на решении экономических проблем и восстановлении регионов после землетрясения.

По данным турецкого телеканала TRT, после обработки 91,34% протоколов ПСР набрала на муниципальных выборах 35,75% голосов. При этом за оппозиционную Народно-республиканскую партию проголосовали 37,35% избирателей, она обошла правящее политическое объединение впервые за 20 лет, отмечает телеканал «360».

