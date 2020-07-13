Исторический шанс на решение жилищного вопроса

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Назвав жилье одним из фундаментальных условий нормальной жизни человека и семьи, Путин призвал правительство не упустить такой шанс. По его словам, решить жилищный вопрос в масштабах страны возможно, даже несмотря на то, что темпы экономического роста сейчас «не очень устраивают», поскольку существует перспектива их увеличения.

Строительство больших объемов качественного и, главное, доступного жилья было названо одной из составляющих общенационального плана восстановления экономики России и доходов населения страны, проект которого в мае представил кабинет министров. Для поддержки жилищного строительства проект предполагает снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам ниже 8%, в том числе за счет реализации программы субсидирования ипотеки на новостройки. По прогнозу, который привел в беседе с президентом вице-премьер Марат Хуснуллин, к 2026–2027 годам для 5 млн семей будет построено 120 млн кв. метров жилья.

Простая арифметика показывает, что на каждую семью приведенный прогноз отводит 24 кв. метра площади. Стало быть, речь вновь идет о «человейниках» - кварталах многоэтажек с малогабаритными квартирами, где не в каждый двор может заглянуть солнце. Жизнь в таких «человейниках» во многом идет вразрез с таким понятием как «качество жизни»: ограниченное пространство малогабаритной квартиры с видом на соседнюю многоэтажку, в большинстве случаев отсутствие мест для прогулок, постоянные конфликты за машиноместа под окнами. Психологический дискомфорт, который возникает у людей вскоре после вселения в такие «человейники», впоследствии может перерасти куда в более серьезные проблемы неврологического характера, - неоднократно предупреждали психологи.

Альтернативой могло бы стать развитие малоэтажного строительства. Дом экономкласса площадью около ста кв. метров можно возвести в пределах полутора миллионов рублей, что даже меньше стоимости микростудии в условном Реутове. Но и без учета того, что такой вариант невыгоден крупным застройщикам, у его реализации есть целый ворох препятствий: земля, коммуникации, инфраструктура. Решение в свое время предлагал Григорий Явлинский, который, баллотируясь в очередной раз в президенты страны, представил программу под названием «Земля – дома – дороги». Он предлагал бесплатно выделять каждому желающему участок земли под строительство, но с обязательным устройством за счет государства дорог, коммуникаций и инфраструктуры для таких поселений. Таким образом политик планировал обеспечить жильем до 15 миллионов семей. Сама же программа могла стать локомотивом экономического развития: одних только рабочих мест могло быть создано до 5 миллионов.

Но что будут строить, уже понятно.

