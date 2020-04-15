Источники заявили о решении Кремля перенести парад Победы

Власти РФ приняли решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и Минобороны.

По информации издания, об этом официально объявят на текущей неделе.

Ранее несколько ветеранских организаций направили президенту просьбу о переносе праздничного парада. Пока неизвестно, будет ли названа конкретна дата парада или она останется открытой.

Между тем, войска продолжают подготовку к параду, также начинаются репетиции его воздушной части. Напомним, на данный момент режим самоизоляции в Москве установлен до 30 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-2019.







