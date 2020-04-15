Источники заявили о решении Кремля перенести парад Победы
Власти РФ приняли решение перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Кремле и Минобороны.
По информации издания, об этом официально объявят на текущей неделе.
Ранее несколько ветеранских организаций направили президенту просьбу о переносе праздничного парада. Пока неизвестно, будет ли названа конкретна дата парада или она останется открытой.
Между тем, войска продолжают подготовку к параду, также начинаются репетиции его воздушной части. Напомним, на данный момент режим самоизоляции в Москве установлен до 30 апреля в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-2019.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
24 490+3 378 / сут.
Умерли
198+28 / сут.
Выздоровели
1 986+292 / сут.
- Источники заявили о решении Кремля перенести парад Победы
- Около 35 тысяч россиян за рубежом ожидают возвращения на родину
- Жительница Чечни извинилась за просьбу к Кадырову помочь с продуктами
- Apple презентовала новый бюджетный iPhone SE
- Власти Москвы пообещали штрафовать за прогулки с детьми
Коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru