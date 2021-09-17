Источник: Выплаты по авиакатастрофе на Синае не означают признания ответственности Египта

Соглашение между Россией и Египтом по выплате компенсаций родственникам погибших авиакатастрофе 2015 года над Синайским полуостровом не означает признание Египтом ответственности за случившееся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник близкий к переговорам.

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По словам источника агентства, расследование по выяснению причин продолжается. Также он подтвердил, что Египет будет готов осуществить согласованные выплаты.

Ранее в четверг стало известно, что посольство России в Каире договорилось с египетскими коллегами о выплатах семьям погибших в крушении самолета «Когалымавиа» в 2015 году.

Самолёт Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение в Египте 31 октября 2015 года, погибли все, кто был на борту: 217 пассажиров и семь членов экипажа.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Давыдов
ТЕГИ:ВыплатыЕгипет
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