Источник: Выплаты по авиакатастрофе на Синае не означают признания ответственности Египта
Соглашение между Россией и Египтом по выплате компенсаций родственникам погибших авиакатастрофе 2015 года над Синайским полуостровом не означает признание Египтом ответственности за случившееся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник близкий к переговорам.
По словам источника агентства, расследование по выяснению причин продолжается. Также он подтвердил, что Египет будет готов осуществить согласованные выплаты.
Ранее в четверг стало известно, что посольство России в Каире договорилось с египетскими коллегами о выплатах семьям погибших в крушении самолета «Когалымавиа» в 2015 году.
Самолёт Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение в Египте 31 октября 2015 года, погибли все, кто был на борту: 217 пассажиров и семь членов экипажа.
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