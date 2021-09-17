Источник: Выплаты по авиакатастрофе на Синае не означают признания ответственности Египта

По словам источника агентства, расследование по выяснению причин продолжается. Также он подтвердил, что Египет будет готов осуществить согласованные выплаты.

Ранее в четверг стало известно, что посольство России в Каире договорилось с египетскими коллегами о выплатах семьям погибших в крушении самолета «Когалымавиа» в 2015 году.

Самолёт Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение в Египте 31 октября 2015 года, погибли все, кто был на борту: 217 пассажиров и семь членов экипажа.

