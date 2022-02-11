Источник: Встреча в «нормандском формате» длится более семи часов

Более семи часов продолжается встреча в «нормандском формате» в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости.

Берлин верит в Минские соглашения

Встреча проходит между представителями властей РФ, Украины, Франции и Германию. Россию представляет замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

Ранее Козак заявил, что стороны предпримут попытку найти развязки по всем вопросам, которые за прошедшие семь лет так и не были разрешены. Он также предполагал, что в столице ФРГ будут приняты конкретные решения по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Предыдущая встреча такого уровня прошла в Париже 26 января.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Нормандская Четверка
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