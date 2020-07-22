На Украине задержан подозреваемый в убийстве главы ДНР Захарченко

Служба безопасности Украины задержала бывшего силовика Андрея Байдалу, который подозревается в соучастии в убийстве глав ДНР Андрея Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское агентство УНН.

Отмечается, что после задержания следователи сообщили Байдалу о подозрении по статье "Незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц" и арестовали.

Как пишет Ura.ru, представители ДНР ранее говорили, что Байдала отдавал приказы на убийства на территории самопровозглашенной республики. В том числа его подозревают в причастности к убийству Захарченко.

Напомним, Захарченко был убит в августе 2018 года в кафе, в котором произошел взрыв. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

