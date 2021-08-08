Источник предупредил о новом наказании для Любови Соболь после отъезда за границу

После отъезда юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом, запрещенная в РФ экстремистская организация) Любови Соболь в нарушении судебного запрета, ее наказание могут ужесточить и отправить в колонию. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

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«Соболь дважды осуждена, однако ни один из приговоров не предполагал отбытия наказания в колонии. Теперь, когда она нарушила действующие ограничения, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на колонию», - заявил источник.

Ранее в воскресенье СМИ сообщили о выезде Соболь, предположительно, в Стамбул.

Напомним, Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм во время проведения несанкционированных акций и к году исправительных работ за незаконное проникновение в чужую квартиру. Также ей было запрещено покидать Москву и Московскую область.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Выезд За ГраницуПолитикаФонд Борьбы С Коррупцией
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