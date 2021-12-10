Испания экстрадировала в РФ двух разыскиваемых россиян

Испания приняла решение об экстрадиции Валерия Коваленко и Алексея пригоны, которые разыскиваются по обвинению в нарушении закона в РФ. Об этом сообщает RT.

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Отмечается, что оба мужчины будут доставлены в Россию в сопровождении спецконвоя.

Коваленко обвиняется в организации преступной группировке и мошенничестве, Пригода - в получении взятки в особо крупном размере.

Запрос на их экстрадицию направила Генпрокуратура РФ.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ЭкстрадицияАрест
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