Испания экстрадировала в РФ двух разыскиваемых россиян
10 декабря 202120:15
Испания приняла решение об экстрадиции Валерия Коваленко и Алексея пригоны, которые разыскиваются по обвинению в нарушении закона в РФ. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что оба мужчины будут доставлены в Россию в сопровождении спецконвоя.
Коваленко обвиняется в организации преступной группировке и мошенничестве, Пригода - в получении взятки в особо крупном размере.
Запрос на их экстрадицию направила Генпрокуратура РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru