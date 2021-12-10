Международная федерация журналистов осудила экстрадицию Ассанжа

Международная федерация журналистов решительно возражает против решения Апелляционного суда Англии и Уэльса, который поддержал экстрадицию в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается странице организации в "Твиттере". Как отмечается в публикации, подобных преследований не должно быть в демократических странах.

«Этот вердикт может стать тревожным прецедентом для свободы СМИ во всем мире», - подчеркнули в МФЖ.

Представители федерации обращаются к президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с тем, чтобы он прекратил многолетнее политически мотивированное преследование австралийского журналиста и снял с него обвинения.

Ранее «Репортеры без границ» осудили решение Лондона экстрадировать Ассанжа в США.

