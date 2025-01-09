«Исключить из ЕАЭС!»: В ГД призвали быть жестче с Арменией на фоне ее стремления в ЕС
Армения имеет огромные бонусы от нахождения в ЕАЭС, однако последнее время ее поведение стало наглым и вызывающим, заявил НСН Леонид Калашников.
Если Армения решила идти по пути евроинтеграции, то ее необходимо исключить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и лишить тех преимуществ, которые она имеет благодаря объединению. Об этом в беседе с НСН заявил председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Власти Армении ранее одобрили проект закона об инициировании вступления Армении в Европейский союз, сообщили РИА Новости. Теперь законопроект отправится в парламент страны. Представляя его, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «в последние годы между Арменией и ЕС сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения». Калашников отметил, что в последнее время Ереван ведет себя вызывающе по отношению к РФ и ОДКБ.
«Можно заявить, что я хочу жить на Марсе, но от этого же марсиане не захотят тебя там видеть. Надо чтобы эта организация тебя захотела. Между прочим, Армения давным-давно подписала договор об евроассоциации. Это то же самое, что в свое время раскололо Украину, когда им нужно было принять решение. В связи с тем, что Армения была в блокаде, страны ЕАЭС, членом которой она являлась, позволили ей заключить такую ассоциацию. Теперь в Армении обнаглели и начали вести себя и в военно-политическом смысле с ОДКБ, и в экономическом плане как-то странно и вызывающе. Они имеют от ЕАЭС очень большие преимущества в отличие от других членов», - отметил он.
По словам Калашникова, теперь необходимо поменять риторику в отношении Еревана.
«Мне кажется, что уже хватит с ними разговаривать полутонами. Надо немедленно принять решение об отключении их от ЕАЭС, а Евросоюз будет потом с ними тянуть 35 лет, как с Турцией. Вот у нас в одной республике не так давно добаловались некоторые товарищи, которые имели российское гражданство, и Россия их лишила его. Теперь они быстренько утихомирились и стали никому не нужны. Вот так и надо поступать в том числе и со страной, которая еще и пытается наплевать на ту, от которой имеет огромное экономическое преимущество», - заявил он.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил журналистам, что Армения в настоящее время является фашистским государством, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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