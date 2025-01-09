«Исключить из ЕАЭС!»: В ГД призвали быть жестче с Арменией на фоне ее стремления в ЕС

Если Армения решила идти по пути евроинтеграции, то ее необходимо исключить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и лишить тех преимуществ, которые она имеет благодаря объединению. Об этом в беседе с НСН заявил председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Власти Армении ранее одобрили проект закона об инициировании вступления Армении в Европейский союз, сообщили РИА Новости. Теперь законопроект отправится в парламент страны. Представляя его, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «в последние годы между Арменией и ЕС сложились достаточно интенсивные и динамичные отношения». Калашников отметил, что в последнее время Ереван ведет себя вызывающе по отношению к РФ и ОДКБ.