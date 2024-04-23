Алиев заявил, что Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС
Азербайджан в настоящее время не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.
Выступая на международной конференции в Баку, он отметил, что это не значит, что это не может стать «предметом обсуждения в будущем», всё будет зависеть от экономических выгод для Азербайджана.
«Если мы их увидим, то будем принимать решения. Если нет, то нас удовлетворит и тот уровень сотрудничества, который есть сейчас», - заключил Алиев.
Ранее президент Азербайджана заявил, что права азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должны быть восстановлены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru