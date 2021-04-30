Иски Навального к колонии приняли в производство

Алексей Навальный просит признать незаконными отказ выдать ему купленные книги, постановку на учет как склонного к побегу и цензуру газет, которые он получает от сотрудников колонии. После подготовки к рассмотрению исков 26 мая планируется назначить судебное заседание по этому делу.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии общего режима. Осужденного отправили в ИК-2 города Покров Владимирской области. Ранее Навальный пожаловался на плохое самочувствие. «Альянс врачей» к политику не пустили.

