Иски Навального к колонии приняли в производство

Все три иска Алексея Навального к колонии Покрова были приняты в производство Петушинским районным судом Владимирской области. Подготовка к разбирательству назначена на 26 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Навальный подал в суд три иска против колонии

Алексей Навальный просит признать незаконными отказ выдать ему купленные книги, постановку на учет как склонного к побегу и цензуру газет, которые он получает от сотрудников колонии. После подготовки к рассмотрению исков 26 мая планируется назначить судебное заседание по этому делу.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на 3,5 года колонии общего режима. Осужденного отправили в ИК-2 города Покров Владимирской области. Ранее Навальный пожаловался на плохое самочувствие. «Альянс врачей» к политику не пустили.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:СудВладимирская ОбластьФонд Борьбы С КоррупциейАлексей Навальный
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