Искаженная бедность, или Еда вприглядку

Бедных в России как минимум вдвое больше, чем о том свидетельствует официальная статистика. Такое заявление сделал депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев.

«Бедность у нас достигла крайних размеров. По официальной статистике она порядка 20%. А если посчитать, есть такая методика лишений, я думаю, она более правильна, и тогда будет где-то 40%», - подчеркнул Коломейцев.

Вполне возможно, что его оценка недалека от истины: официальная статистика бедности учитывает только тех, чей ежемесячный доход ниже прожиточного минимума, равного минимальному размеру оплаты труда. Получается, что те, чей доход составляет МРОТ плюс 10-20 рублей – уже средний класс?

Упомянутая г-ном Коломейцевым методика лишений основывается на прямом анализе степени удовлетворения потребностей, в том числе возможности употребления мясных или рыбных блюд хотя бы два раза в неделю или, например, выполнения ремонта в жилище в случае крайней необходимости.

Оставим пока расходы на ремонт, а обратимся к доступности мяса или рыбы. Как следует из данных Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 2 по 9 марта вырос на 0,2%. В том числе свинина в среднем по стране подорожала на 1%, говядина и мороженая рыба – на 0,4%.

Уповать на то, что обуздать рост цен поможет вмешательство государства, не следует даже самым закоренелым оптимистам – сахар и подсолнечное масло уже «подрегулировали». В результате ни тот, ни другой продукт и не думал останавливаться в цене: плюс 0,4% по сахару и 0,1% по маслу за наблюдаемую неделю.

Не дожидаясь вмешательства регулирующих органов, производители объявили о заморозке цен на яйца и куриное мясо. И что же? Мясо кур подорожало за неделю на 1,7%, яйца – на 0,9%.

А дальше свою лепту в рост потребительских цен внесет подорожание автомобильного топлива, которое также не прекращается, несмотря на все попытки государства договориться с нефтяными компаниями. По данным того же Росстата, бензин к 9 марта подорожал на 2,2% по сравнению с концом прошлого года. Транспортное плечо учитывается в розничной цене любого товара, порой, не одно и не два. Отсюда резонно предположить, что дальнейший рост цен на топливо неизбежно проявит себя и в ценниках на продукты питания. А, значит, еще больше граждан страны в предвыборный год смогут позволить себе мясо и рыбу разве что «вприглядку».

