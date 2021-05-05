Иск Навального к Пескову суд рассмотрит 27 мая

Пресненский суд Москвы принял к производству иск политика Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщает «Интерфакс».

В суде отметили, что досудебная подготовка по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, назначена на 27 мая.

Первый иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан 16 ноября. Оппозиционер требовал признать несоответствующими действительности слова представителя Кремля о том, что с политиком работают «специалисты ЦРУ», сообщает RT. Однако суд вернул иск, чтобы истец исправил выявленные ошибки и собрал полный пакет необходимых документов.

Пресс-секретарь президента РФ обвинил политика в работе с сотрудниками ЦРУ США после того, как в интервью Der Speigel Навальный, заявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин. Комментировать иск оппозиционера Песков отказался.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок, сообщает Ura.ru. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.