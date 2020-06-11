Исчезновению олигархов в России дали объяснение

«Сделать ничего не удастся, а надорваться можно», - заявил Журавлев в интервью РИА Новости. При этом собеседник агентства признал, что в 90-е годы олигархи в России действительно были, однако у них не было реальных ресурсов для сохранения своих позиций.



«Так что очень богатые люди у нас есть, а олигархов, действительно, нет», - резюмировал Дмитрий Журавлев.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что олигархов в России не существует. Так он прокомментировал упреки в адрес Москвы со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Последний ранее заявил, что некие российские олигархи спонсируют белорусскую оппозицию, сообщает Life.

