Исчезновению олигархов в России дали объяснение

Олигархов в России действительно больше нет, так как частные структуры в стране не имеют ресурсов, сравнимых с государством, а богатейшим бизнесменам нет смысла и пытаться влиять на политику. Такую точку зрения высказал гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Хасбулатов: Олигархат в России есть, его влияние - сокрушительное

«Сделать ничего не удастся, а надорваться можно», - заявил Журавлев в интервью РИА Новости. При этом собеседник агентства признал, что в 90-е годы олигархи в России действительно были, однако у них не было реальных ресурсов для сохранения своих позиций.

«Так что очень богатые люди у нас есть, а олигархов, действительно, нет», - резюмировал Дмитрий Журавлев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что олигархов в России не существует. Так он прокомментировал упреки в адрес Москвы со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Последний ранее заявил, что некие российские олигархи спонсируют белорусскую оппозицию, сообщает Life.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Макаров
ТЕГИ:ОппозицияОлигархи
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры