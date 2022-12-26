Исаев: Поправки об отмене преференций для уехавших из РФ затронут ИП и самозанятых

Он отметил, что в России ИП и самозанятые платят фактически 4-6% налога от своих доходов. Чтобы этим не злоупотребляли уехавшие за границу россияне, было предложено отменить для них льготные режимы, указал Исаев.

Ранее глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в беседе с «Ведомостями» заявил, что власти РФ могут разработать меры, которые сделают «менее комфортным» нахождение за границей для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

