Исаев: Поправки об отмене преференций для уехавших из РФ затронут ИП и самозанятых
Член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев заявил, что поправки об отмене льготных налоговых режимов для уехавших из России граждан затронут индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс».
Он отметил, что в России ИП и самозанятые платят фактически 4-6% налога от своих доходов. Чтобы этим не злоупотребляли уехавшие за границу россияне, было предложено отменить для них льготные режимы, указал Исаев.
Ранее глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в беседе с «Ведомостями» заявил, что власти РФ могут разработать меры, которые сделают «менее комфортным» нахождение за границей для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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