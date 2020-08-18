Ирландия и Канада отказались признать переизбрание Лукашенко

Как пишет «Свободная пресса», Канада также осудила меры в отношении протестующих.

Запугивания и задержания как до, так и после выборов в Белоруссии свидетельствуют о том, что их результаты нелегитимны, говорится в заявлении МИДа Ирландии.

Ранее результаты выборов в Белоруссии не признала Великобритания, отмечает «Газета.ру». Депутаты Европарламента, в свою очередь, заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата.

По официальным данным белорусских властей, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом в 80,1%. Оппозиция не признаёт его победу. В первые дни протестов силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

