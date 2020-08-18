Ирландия и Канада отказались признать переизбрание Лукашенко
Власти Канады считают результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными, не признают их и призывают провести новое голосование. С таким заявлением спустя более недели после объявления результатов выступил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Как пишет «Свободная пресса», Канада также осудила меры в отношении протестующих.
Запугивания и задержания как до, так и после выборов в Белоруссии свидетельствуют о том, что их результаты нелегитимны, говорится в заявлении МИДа Ирландии.
Ранее результаты выборов в Белоруссии не признала Великобритания, отмечает «Газета.ру». Депутаты Европарламента, в свою очередь, заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата.
По официальным данным белорусских властей, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом в 80,1%. Оппозиция не признаёт его победу. В первые дни протестов силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
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