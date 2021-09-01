Ирина Безрукова отказалась стать депутатом Госдумы

Актриса Ирина Безрукова заявила, что отказала одной из партий, которая предложила ей участвовать в сентябрьских выборах в Госдуму, сообщает NEWS.ru.

Свой отказ она объяснила тем, что далека от политики.

«Я не являюсь специалистом по законотворчеству, экономике, и ничего полезного, как мне кажется, я не смогу принести в качестве члена Госдумы», - подчеркнула актриса.

Безрукова не стала уточнять, какая именно партия предлагала ей участвовать в выборах, но отметила, что её отказ «очень разозлил» звонившего ей человека.

Ранее публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что окружная избирательная комиссия зарегистрировала его кандидатом в депутаты Госдумы по 205-му одномандатному округу Москвы.

