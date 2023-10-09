Иранский журналист: Нетаньяху понимает, что гражданская война в Израиле неизбежна

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осознает, что гражданская война в Израиле неизбежна, заявил иранский журналист Хаял Муаззин в пресс-центре НСН.

«Сионистский режим всегда себя показывает добрым, но это фейк. При этом права палестинцев нарушаются, убивают невинных людей. Нетаньяху прекрасно понимает, что гражданская война внутри Израиля неизбежна. Он прекрасно понимает, что пора уходить из этого региона. Поэтому выступление Нетаньяху о том, что будет убит лидер ХАМАС, о нападении на Иран является политическим блефом, он хочет отвлечь внимание народа, что якобы он будет защищать права сионистского режима. Израиль разрушается изнутри», - рассказал он.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН заявил, что Израиль получил нож в спину, потому что недооценил планы Палестины и не был готов к нападению.



