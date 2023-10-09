Иранский журналист: Нетаньяху понимает, что гражданская война в Израиле неизбежна
Хаял Муаззин счел политически блефом заявления Нетаньяху о том, что будет убит лидер ХАМАС, а также о нападении на Иран в случае эскалации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осознает, что гражданская война в Израиле неизбежна, заявил иранский журналист Хаял Муаззин в пресс-центре НСН.
«Сионистский режим всегда себя показывает добрым, но это фейк. При этом права палестинцев нарушаются, убивают невинных людей. Нетаньяху прекрасно понимает, что гражданская война внутри Израиля неизбежна. Он прекрасно понимает, что пора уходить из этого региона. Поэтому выступление Нетаньяху о том, что будет убит лидер ХАМАС, о нападении на Иран является политическим блефом, он хочет отвлечь внимание народа, что якобы он будет защищать права сионистского режима. Израиль разрушается изнутри», - рассказал он.
Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в пресс-центре НСН заявил, что Израиль получил нож в спину, потому что недооценил планы Палестины и не был готов к нападению.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин передал в управление ВТБ 100% акций ОСК
- Аэропорт Гамбурга закрыт из-за угрозы нападения на самолет из Ирана
- Армия Израиля заявила о проникновении подозрительной группы со стороны Ливана
- Теннисист Рублёв всего за час вышел в четвертый круг «Мастерс» в Шанхае
- Медведев заявил, что переданное Украине оружие активно применяется в Израиле
- Путин посмертно наградил рядового Дмитрия Егорова за бой с целым отрядом ВСУ
- Kaspersky: Мошенники выманивают деньги у россиян, предлагая им ветпрепараты
- СМИ: Суперджет авиакомпании «Россия» экстренно приземлился в Самаре
- Сухогруз по пути в Иран сел на мель в Волго-Каспийском канале
- Путину вручили высшую награду Чечни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru